طرق لتقليل إجهاد العين أثناء العمل من المنزل

كتبت إيناس البنا

تعرف جمعية البصريات الأمريكية متلازمة رؤية الكمبيوتر بأنها مجموعة من الأعراض المتعلقة بالعين والرؤية، مثل الصداع، وعدم وضوح الرؤية، وجفاف العين، وآلام الرقبة والكتف، والتي تتطور نتيجة قضاء الكثير من الوقت في النظر إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، جهاز لوحي أو هاتف محمول.

"مع زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء وباء كورونا، فإنهم يقضون وقتًا أطول أمام شاشاتهم مع فترات راحة أقل وأقصر بين الاستخدامات"، ونتيجة لذلك، يعاني العديد من المرضى من إجهاد العين الرقمي."

بينما لا يبدو أن إجهاد العين نفسه له أي عواقب طويلة المدى ، يوضح موقع " verywellhealth" أن التعرض المستمر للضوء الأزرق - بطول موجي قصير وضوء عالي الطاقة يأتي من الشاشات - يمكن أن يؤدي إلى تلف خلايا الشبكية وتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

لكن الخبراء يؤكدون أن هناك طرقًا لتقليل إجهاد الشاشة على رؤيتك وإعطاء عينيك استراحة أثناء العمل من المنزل.

كيفية تقليل إجهاد العين



هناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لإراحة عينيك وتقليل التأثير السلبي للشاشة.

حافظ على وضعية جيدة



عندما تجلس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك، تأكد من أن قدميك مستوية على الأرض وأن معصميك مرفوعان قليلًا ، بدلاً من الاستلقاء على لوحة المفاتيح. يجب وضع شاشتك أسفل خط الرؤية الطبيعي.

تغيير الإضاءة الخاصة بك



حتى لو كانت شاشتك مضاءة من الخلف، فإن الإضاءة المناسبة للغرفة مهمة. إذا كان مشرقًا جدًا أو خافتًا جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة إجهاد العين والصداع. يجب أن تكون شاشتك ساطعة بدرجة كافية حتى لا تضطر إلى التحديق ، ولكن ليس شديد السطوع بحيث يبدو أن الشاشة مضاءة. من المهم أيضًا تقليل الوهج.

زيادة حجم الخط الخاص بك



إذا لاحظت أنك تحدق في وجهك لمحاولة قراءة النص على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فقم بزيادة حجم الخط. هذا يمكن أن يقلل بعض الضغط على عينيك ويمنع إجهاد غير ضروري.

أغلق عينك أكثر

يعتبر الوميض عادةً إجراءً لا إراديًا. ولكن عندما تكون أمام شاشة الكمبيوتر طوال اليوم ، يجب أن تبذل مجهودًا واعيًا لتغمض عينيك أكثر.

تنتج طرفة العين الرطوبة وهي عنصر أساسي في كيفية رعاية العين لنفسها". "يحدث الوميض المنتظم حوالي 15 مرة في الدقيقة. ومع ذلك ، تشير الدراسات إلى أن الوميض يحدث فقط حوالي خمس إلى سبع مرات في الدقيقة أثناء استخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الشاشة الرقمية الأخرى."

يمكن أن يؤدي الفاصل في الوميض إلى الجفاف والتهيج وانخفاض الرؤية وعدم الراحة وفقدان التركيز ، مما قد يؤدي في النهاية إلى انخفاض الكفاءة ، وفقًا لكاهروف.

خذ فترات راحة متكررة



تحتاج أيضًا إلى منح نفسك فترات راحة متكررة. يوصي معظم الخبراء باتباع ما يسمى بقاعدة 20-20-20 - كل 20 دقيقة ، حوّل تركيزك إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية. إذا استطعت ، ابتعد عن الكمبيوتر واحضر كوبًا من الماء أو اخرج لبضع دقائق.

منع الضوء الأزرق



الضوء الأزرق موجود في كل مكان ، حتى في ضوء الشمس ، لكن شاشات الكمبيوتر والهاتف تحتوي على كميات مركزة كبيرة يصعب على عينيك ترشيحها، التعرض المطول للضوء الأزرق يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين والصداع ويمكن أن يؤثر سلبًا على نومك.

ويوصي بارتداء نظارات الضوء الأزرق عند النظر إلى الشاشات أو استخدام مرشحات الضوء الأزرق المدمجة ، والتي أصبحت الآن قياسية في معظم أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.