اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 أبريل 2022 06:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام الوادى الجديد يتفقد مراكز تجميع القمح فى قرى غرب الموهوب بالداخلة

الخميس، 28 أبريل 2022 05:07 م
سكرتير عام الوادى الجديد يتفقد مراكز تجميع القمح فى قرى غرب الموهوب بالداخلة سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادى الجديد جولة تفقدية اليوم الخميس لمراكز التجميع بقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة للاطمئنان على سير أعمال التوريد بالمراكز وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالمرور على مراكز تجميع محصول القمح بالقرى والمدن.

ومن جانبها، أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد عن الانتهاء من حصاد 50050 فدان قمح على مستوى المحافظة وتوريد 56833 طن قمح تضمنت توريد 3858 طن بصومعة الخارجة و 28379 طن بصومعة شرق العوينات و 49 طن ببنك التسليف و24547 طن خارج المحافظة.

وتابع الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أعمال الحصاد والتوريد بمركز الخارجة بالتنسيق مع المحطة الإقليمية للبحوث الزراعى، حيث تفقد عدة مناطق لحصاد القمح وعقد لقاءات مع المزارعين.

وقال المرسى، إن محصول القمح سجل هذا الموسم 2021 /2022 مساحة منزرعة بلغت 342094.21 فدان بزيادة قدرها 88083.11 فدان عن العام السابق وكانت أكبر مساحة منزرعة قمح بمنطقة العوينات، حيث بلغت 191439 فدانا يليها الفرافرة بلغت مساحة القمح بها 95044 فدانا.


الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

سكرتير عام الوادى الجديد

توريد القمح

الداخلة

غرب الموهوب

اخبار مصريه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة