رئيس مدينة الطود بالأقصر يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، فعاليات الحفل السنوى الأول لتكريم حفظة القرآن الكريم، وذلك فى قاعة إعدادة القادة والتعليم المدنى بالطود، وبرعاية فريق غرفة عمليات الطود والعديسات.

وحضر فعاليات الحفل السنوى لتكريم حفظة القرآن الكريم، كل من النائب محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ بقاعة إعداد القادة والتعليم المدنى بالطود، وعلى سيد صادق نائب رئيس المركز، وخالد محمد عطيتو سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، ورجال الأوقاف والأزهر الشريف والقيادات التنفيذية والشعبية والشبابية بمركز ومدينة الطود.

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهورى وتلاوة بعض من آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم، ووقوف دقيقه حداد على أرواح الشهداء، وعرض ببرومو لإنجازات فريق غرفة العمليات خلال فترة جائحة كورونا، وتقديم فقرات ومدائح نبوية ودينية، وفى نهاية الحفل تم تكريم حفظة كتاب الله القرآن الكريم والمحفظين، ومن كان لهم دور فعال وبارز خلال أزمة جائحة كورونا.

وشهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، برفقة النائب محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، الحفل الختامى للأنشطة الرمضانية لمركز شباب الندافين والمقامة على مسرح قصر ثقافة حاجر العديسات قبلي، وتكريم حفظة كتاب الله من أبناء المدينة.

وتم خلال الحفل الذى تخلله فقرة للمدائح الدينية، كما تم تكريم نحو 60 من حفظة كتاب الله على أربعة مستويات فى مسابقة المرحوم بدوى سيد جلال، وتكريم نحو 39 للفائزين بالمركز الأول والثانى فى المسابقة الدينية الثقافية شبابي، وتم تكريم نحو 31 للفائزين بالمركز الأول والثانى فى المسابقة الدينية الثقافية طلائع، وتكريم نحو 14 للفرق الفائزة بالمركز الأول والثانى لدورى قدم خماسى طلائع، ونحو 16 فائزا بالمركز الأول والثانى لدورى قدم خماسى مفتوح السن (الأحياء الشعبية)، وتكريم المحفظين لكتاب الله والمحكمين والشيوخ الكبار الذين وهبوا حياتهم لخدمة الدين وتحفيظ القرآن الكريم وخدمة القرية.



الحفل السنوي الأول لتكريم حفظة القرآن الكريم (1)



الحفل السنوي الأول لتكريم حفظة القرآن الكريم (2)



الحفل السنوي الأول لتكريم حفظة القرآن الكريم (3)



الحفل السنوي الأول لتكريم حفظة القرآن الكريم (4)



الحفل السنوي الأول لتكريم حفظة القرآن الكريم (5)



الحفل السنوي الأول لتكريم حفظة القرآن الكريم (6)



الحفل السنوي الأول لتكريم حفظة القرآن الكريم (7)



الحفل السنوي الأول لتكريم حفظة القرآن الكريم (8)