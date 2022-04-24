رئيس مدينة الطود يشهد ختام الأنشطة الرمضانية وتكريم 60 من حفظة كتاب الله.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، برفقة النائب محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، الحفل الختامى للأنشطة الرمضانية لمركز شباب الندافين والمقامة على مسرح قصر ثقافة حاجر العديسات قبلي، وتكريم حفظة كتاب الله من أبناء المدينة.

وتم خلال الحفل الذى تخلله فقرة للمدائح الدينية، كما تم تكريم نحو 60 من حفظة كتاب الله على أربعة مستويات فى مسابقة المرحوم بدوى سيد جلال، وتكريم نحو 39 للفائزين بالمركز الأول والثانى فى المسابقة الدينية الثقافية شبابي، وتم تكريم نحو 31 للفائزين بالمركز الأول والثانى فى المسابقة الدينية الثقافية طلائع، وتكريم نحو 14 للفرق الفائزة بالمركز الأول والثانى لدورى قدم خماسى طلائع، ونحو 16 فائزا بالمركز الأول والثانى لدورى قدم خماسى مفتوح السن (الأحياء الشعبية)، وتكريم المحفظين لكتاب الله والمحكمين والشيوخ الكبار الذين وهبوا حياتهم لخدمة الدين وتحفيظ القرآن الكريم وخدمة القرية.

وحضر الفعاليات بمدينة الطود، هشام على أبازيد رئيس الوحدة المحلية بقرية العديسات قبلي، ومديرى الإدارات التنفيذيه بالطود للتعليم والصحة والأوقاف والشباب والرياضة، وقصر ثقافة حاجر العديسات قبلى ورؤساء مراكز الشباب والجمعيات الأهلية، وجمع غفير من محفظى كتاب الله والشعبين بمركز الطود.

ونفذ مركز شباب الندافين بمدينة الطود، أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمنطقة حاجر العديسات، من حيث عدد المتسابقين وعدد الكتاتيب المشاركة، حيث يبلغ سن المتسابقين حيث من سن 5 سنوات حتى 18 سنة، حيث قال صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أن المسابقة استمرت لمدة أربعة أيام وتم تكريم الفائزين فى احتفالية كبرى نهاية شهر رمضان المبارك.



رئيس مدينة الطود يشهد ختام الأنشطة الرمضانية (1)



رئيس مدينة الطود يشهد ختام الأنشطة الرمضانية (2)



رئيس مدينة الطود يشهد ختام الأنشطة الرمضانية (3)



رئيس مدينة الطود يشهد ختام الأنشطة الرمضانية (4)