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حبس شاب قتل ابن عمه قبل الإفطار بالإسماعيلية بسبب المزاح 4 أيام

الخميس، 28 أبريل 2022 10:02 ص
حبس شاب قتل ابن عمه قبل الإفطار بالإسماعيلية بسبب المزاح 4 أيام حبس - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قررت نيابة الإسماعيلية، حبس شاب قتل ابن عمه، في منطقة البلابسة بشارع الثلاثيني التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، طعنًا بالسكين، قبل لحظات من الإفطار في مشاجرة بينهم، بعد قيام المجني عليه بالمزاح مع القاتل والتهكم عليه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وأقدم  "صابر .ر. ع"، 31 عامًا، عامل، علي قتل ابن عمه محمد ماهر عبدالرحيم، 30 عامًا، عامل دليفري، في منطقة البلابسة بشارع الثلاثيني التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، طعنًا بالسكين، قبل لحظات من الإفطار في مشاجرة بينهم، بعد قيام المجني عليه بالمزاح مع القاتل والتهكم عليه.
 
علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم اخطار النيابة العامة والتي عاينت جثمان المجني عليه، وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس وتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاه، ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم وتم عرضه على النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسه حبسه.
 
تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارًا من مأمور مركز قسم ثانٍ بمدينة الإسماعيلية يفيد وقوع مشاجرة بين شاب وابن عمه بسبب قيام المجني عليه بالمزاح مع المتهم والتهكم عليه وقام المتهم بطعن المجني عليه بالسكين فارداه قتيلاً في الحال.
 
 
 
 
 

 


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