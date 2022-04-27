شاب يقتل ابن عمه قبل الإفطار بالإسماعيلية بسبب المزاح

الإسماعيلية - السيد فلاح

أقدم شاب 31 عامًا علي قتل ابنه عمه 30 عامًا، في منطقة البلابسة بشارع الثلاثيني التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، طعنًا بالسكين، قبل لحظات من الأفطار في مشاجرة بينهم، بعدما قيام المجني عليه بالمزاح مع القاتل والتهكم عليه، علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمه وتم اخطار النيابة العامة والتي عاينت جثمان المجني عليه، وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس وتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاه ونجحت رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم وجاري عرضه على النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارًا من مأمور مركز قسم ثانٍ بمدينة الإسماعيلية يفيد وقوع مشاجرة بين شاب وابن عمه بسبب قيام المجني عليه بالمزاح مع المتهم والتحكم عليه وقام المتهم بطعن المجني عليه بالسكين فاورده قتيلاً في الحال.

وكشفت التحريات الأولية في الحادث، أن المتهم "صابر .ر. ع"، 31 عامًا، عامل، أقدم علي قتل ابن عمه محمد ماهر عبدالرحيم، 30 عامًا، عامل لأحدي المصانع، بسبب قيام المجني عليه بالمزاح مع المتهم والتهكم عليه، بسبب قيام سيدة بتحرير محضر ضد المتهم وحبسه عدة أيام، ومعايرة المجني عليه المتهم بسبب تلك الواقعة.