اليوم السابع
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جازبروم: بولندا تشترى الغاز الروسى من ألمانيا بعد تعليق الإمدادات المباشرة

الخميس، 28 أبريل 2022 03:50 م
جازبروم: بولندا تشترى الغاز الروسى من ألمانيا بعد تعليق الإمدادات المباشرة الغاز الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة «جازبروم» اليوم الخميس، أن بولندا تواصل شراء الغاز الروسي بعد تعليق الإمدادات المباشرة، لكن عن طريق ألمانيا بنحو 30 مليون متر مكعب يوميا.
وقالت شركة جازبروم ،في بيان لها أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إنه "بعد تعليق الإمدادات المباشرة، تشتري بولندا الغاز الروسي، ولكنها تشتريه الآن من ألمانيا".
وكانت شركة جازبروم قد أعلنت في وقت سابق وقف إمدادات الغاز إلى شركة بولجاراز البلغارية و بي جي نيج البولندية اعتبارًا من 27 أبريل بسبب رفض دفع ثمن الغاز بالروبل.


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