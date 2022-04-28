جازبروم: بولندا تشترى الغاز الروسى من ألمانيا بعد تعليق الإمدادات المباشرة

أعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة «جازبروم» اليوم الخميس، أن بولندا تواصل شراء الغاز الروسي بعد تعليق الإمدادات المباشرة، لكن عن طريق ألمانيا بنحو 30 مليون متر مكعب يوميا.
وقالت شركة جازبروم ،في بيان لها أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إنه "بعد تعليق الإمدادات المباشرة، تشتري بولندا الغاز الروسي، ولكنها تشتريه الآن من ألمانيا".
وكانت شركة جازبروم قد أعلنت في وقت سابق وقف إمدادات الغاز إلى شركة بولجاراز البلغارية و بي جي نيج البولندية اعتبارًا من 27 أبريل بسبب رفض دفع ثمن الغاز بالروبل.
جازبروم: بولندا تشترى الغاز الروسى من ألمانيا بعد تعليق الإمدادات المباشرةالخميس، 28 أبريل 2022 03:50 م
الغاز الروسى - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة «جازبروم» اليوم الخميس، أن بولندا تواصل شراء الغاز الروسي بعد تعليق الإمدادات المباشرة، لكن عن طريق ألمانيا بنحو 30 مليون متر مكعب يوميا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
اليونان تبحث مسألة دفع ثمن الغاز الروسى فى الاتحاد الأوروبى 2 مايو المقبلالخميس، 28 أبريل 2022 02:30 م
شركات أوروبية تستعد للدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي.. التفاصيل تكشفها فاينانشيال تايمزالخميس، 28 أبريل 2022 12:13 م
بلومبرج: دول أوروبية تشكو غموض موقف "المفوضية" بشأن مطالب الغاز الروسىالخميس، 28 أبريل 2022 11:58 ص
الاتحاد الأوروبى يصف قطع الغاز الروسى بـ"الابتزاز".. ومخاوف من ارتفاع الأسعارالخميس، 28 أبريل 2022 09:46 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة