الجنائية الدولية: وجهنا 3 رسائل إلى روسيا بصدد النزاع فى أوكرانيا ولم نتلق رد

كتب أحمد عرفة

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن مكتبه وجه 3 رسائل إلى روسيا بصدد النزاع في أوكرانيا، لكنه لم يتلق أي رد عليها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: سنتعاون مع الدول والمجتمع المدني ومختلف المنظات، ونحن نسعى لفهم جوهر ما يحدث، متابعا: وقعت على اتفاق حول الانضمام إلى فريق التحقيق المشترك مع أوكرانيا وبولندا وليتوانيا، وهناك تحقيقات أخرى.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: وجهت 3 رسائل لروسيا، لكنني لم أتلق أي جواب، وأنا سأستمر في ذلك... أعتقد أن علينا أن نتبادل بالرسائل، نافيا وجود أي خلفية سياسية لتحقيقاته.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه لا يمكن لأحد أن يقوم بتعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين.

وأشاد لافروف - خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإريتري عثمان صالح- بسعي الأمم المتحدة للعب دور بناء ومحايد فيما يتعلق بالملف الأوكراني، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".. وأضاف: أن روسيا تبذل جهودا لحل الوضع الإنساني في أوكرانيا.

ومن جانبه، قال وزير خارجية إريتريا عثمان صالح، إن روسيا تلعب دورا إيجابيا في الشؤون الدولية.. لافتا إلى أن ما يحدث بأوكرانيا ناتج عن سياسة غير مسؤولة لبناء عالم أحادي القطب.

وتابع: أن الغرب يستخدم دولا مثل أوكرانيا لتحقيق مصالحه، وأن العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الوضع بأوكرانيا "غير مقبولة".