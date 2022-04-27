اليوم السابع
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لافروف:لا يمكن لأحد أن يقوم بتعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين

الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:16 م
لافروف:لا يمكن لأحد أن يقوم بتعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه لا يمكن لأحد أن يقوم بتعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين.


وأشاد لافروف - خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإريتري عثمان صالح- بسعي الأمم المتحدة للعب دور بناء ومحايد فيما يتعلق بالملف الأوكراني، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".. وأضاف: أن روسيا تبذل جهودا لحل الوضع الإنساني في أوكرانيا.


ومن جانبه، قال وزير خارجية إريتريا عثمان صالح، إن روسيا تلعب دورا إيجابيا في الشؤون الدولية.. لافتا إلى أن ما يحدث بأوكرانيا ناتج عن سياسة غير مسؤولة لبناء عالم أحادي القطب.


وتابع: أن الغرب يستخدم دولا مثل أوكرانيا لتحقيق مصالحه، وأن العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الوضع بأوكرانيا "غير مقبولة".


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