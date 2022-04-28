"التوجهات الحديثة فى تخصصات علوم الإعاقة والموهبة" مؤتمر بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 208، على مقترح كلية العلوم ذوي الاحتياجات الخاصة بتنظيم المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان "التوجهات الحديثة في التخصصات البينية في علوم الإعاقة والموهبة"، والمقرر عقده في سبتمبر المقبل، تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور منصور، أن المؤتمر يسعى إلى تكوين رؤية تكاملية بين كافة التخصصات البينية في علوم ذوي الإعاقة والموهبة لتحقيق التعاون المشترك والعمل معاً للوصول لأقصى استفادة ممكنة من هذه التخصصات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الفئات المستهدفة من المؤتمر هم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات المصرية والعربية، والأطباء المتخصصون بمجال الإعاقة والموهبة، والباحثون وطلاب الدراسات العليا المهتمون بذوي الإعاقة والموهبة، وأيضاً العاملون في هذا المجال والإخصائيون الإجتماعيون ومعلمي التربية الخاصة.

فيما استعرض المجلس محاور المؤتمر والتي تمثلت في القضايا المعاصرة والتوجهات الحديثة في مجال تخصصات الإعاقة السمعية والبصرية والعقلية واضطراب التوحد واضطرابات اللغة والتخاطب والموهبة وصعوبات التعلم، وتوظيف التقنيات الحديثة في مجال هذه التخصصات من الإعاقة، بالإضافة إلى تمكين ذوي الإعاقة وفق رؤية 2030، وتطوير المناهج وطرق التدريس الخاصة بهم، كما شملت المحاور أيضا الكفاءات المهنية والإعداد الأكاديمي لمعلمي الإعاقة والموهبة، مع التقييم والتشخيص والتدخل المبكر في مجال علوم ذوي الإعاقة والموهبة، والاهتمام بجانب الصحة النفسية والإرشاد الأسري لذوي الإعاقة والموهبة.