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البيت الأبيض: لا توجد بنود إضافية فى صفقة تبادل السجينين مع روسيا

الخميس، 28 أبريل 2022 12:14 ص
البيت الأبيض: لا توجد بنود إضافية فى صفقة تبادل السجينين مع روسيا جين ساكى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أنه لا يوجد بنود إضافية في صفقة تبادل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا المواطنين الأمريكي تريفور ريد، والروسي قسطنطين ياروشينكو، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ردا على سؤال حول وجود بنود إضافية غير الإفراج عن ياروشينكو مقابل نقل ريد إلى الولايات المتحدة في الاتفاق: لقد كانت المفاوضات تتعلق بقضية واحدة، موضوع واحد: إطلاق سراح تريفور ريد. لم تكن هناك بنود أخرى أنا أعلم بها.

وفى وقت سابق أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة بتمديد الحظر المفروض على تصدير أنواع معينة من الأسمدة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مع إمكانية تمديد الحظر في المستقبل أيضا.

ونشرت تعليمات الرئيس الروسي، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، في وثيقة اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للكرملين، وسيتوجب على الحكومة الروسية تقديم تقرير حول الإجراءات، التي تم اتخاذها بحلول 31 مايو المقبل، ومن ثم كل 3 أشهر.

وأصدر بوتين تعليمات بتخصيص 153 مليار روبل على الأقل للقطاع الزراعي على شكل قروض بشروط تفضيلية، وكذلك أصدر الرئيس الروسي تعليمات للحكومة الروسية لإلغاء رسوم الاستيراد على أنواع معينة من الآلات الزراعية.

 


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