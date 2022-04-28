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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، إن البيت الأبيض على اتصال بمسئولين حكوميين من بولندا وبلغاريا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد قرار روسيا تعليق إمدادات الغاز الطبيعى إلى هاتين الدولتين لفشلهما في سداد المدفوعات بالروبل.

وقالت المتحدثة - فى إفادة صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن "القادة البولنديين قالوا إن لديهم القدرة من خلال الاحتياطيات والمدخلات الأخرى في الوقت الحالي". وأضافت "قالت إن بلغاريا تدرس أيضًا إجراءات استيراد أخرى، لذلك نحن نعمل على معالجة الأمر على المدى الطويل، لقد تواصلنا مع هؤلاء القادة خلال الـ 24 ساعة الماضية."

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن أوكرانيا ما زالت تسيطر على معظم مجالها الجوي وأن روسيا فشلت في تدمير القوات الجوية للبلاد بشكل فعال أو كبح دفاعاتها الجوية.



نشرت "الدفاع البريطانية" تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، أن "روسيا تملك قدرة محدودة للغاية على الوصول الجوي إلى شمال وغرب أوكرانيا، مما يجعل العمليات الهجومية تقتصر على الضربات العميقة" بأسلحة تُطلق من بعد.



وأفادت بأن النشاط الجوي الروسي يتركز بشكل أساسي في جنوب وشرق أوكرانيا ويقدم الدعم للقوات البرية الروسية، مضيفة أن روسيا تواصل استهداف الأصول العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية اللوجستية على مستوى البلاد.



وأشارت إلى ارتفاع خطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين، موضحة أن معظم الضربات الجوية الروسية في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية كانت تستخدم على الأرجح قنابل غير موجهة.



وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن مثل هذه الأسلحة تقلل من قدرة روسيا على التمييز بشكل فعال عند شن الضربات، ما يزيد من خطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين.