وقالت المتحدثة - فى إفادة صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن "القادة البولنديين قالوا إن لديهم القدرة من خلال الاحتياطيات والمدخلات الأخرى في الوقت الحالي".

وأضافت "قالت إن بلغاريا تدرس أيضًا إجراءات استيراد أخرى، لذلك نحن نعمل على معالجة الأمر على المدى الطويل، لقد تواصلنا مع هؤلاء القادة خلال الـ 24 ساعة الماضية."