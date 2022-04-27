أخبار البورصة اليوم الأربعاء 27-4-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 27-4-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.502 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، ليسيكو مصر، أم بي للهندسة. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، ليسيكو مصر، أم بي للهندسة.

البورصة تربح 3.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.502 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.502 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 250.9 مليون ورقة مالية بقيمة 766.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.9 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.56%، والعرب على 14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 32.1 مليون جنيه، 172.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.05 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 56 مليون جنيه، 142.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 10718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13170 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4316 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3760 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 4.5 مليون سهم، وباعت إدارة شركتي أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 313 سهم، 722.3 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 4.5 مليون سهم، وباعت إدارة شركتي أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 313 سهم، 722.3 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، ايديتا للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، أسمنت سيناء، 20 ألف سهم، 33 سهم، 757.8 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 12.4 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 110 ألف سهم، واشترت إدارة حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2 حوالي 672.3 ألف سهم.



أسهم الخزينة أعلنت 6 شركات وهم دلتا للإنشاء والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 225 ألف سهم، وبذلك يصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.973% من أسهم رأس المال، والثانية 15 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.7821% من أسهم رأس المال.

والثالثة 20 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.69%، واشترت الرابعة 10 آلاف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.46%، واشترت الخامسة 25 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.92% من أسهم رأس المال، واشترت السادسة 40 ألف سهم خزينة، ليصبح إجمالي الأسهم المشتراه 383.6 ألف سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.23892%.



إعمار مصر أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، موافقة مجلس الإدارة على الموازنة وخطة العمل المعدلة لعام 2022 وحتى عام 2026، والموافقة على دراسة عروض التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل بنوك للشركة، والموافقة مبدئيًا على المذكرة الداخلية المقدمة من المدير التنفيذي بشأن التوسعات المستقبلية وطرق التمويل للشركة وإحالتها إلى لجنة الاستثمار للدراسة.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 677.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 621.1 مليون جنيه عن الفترة المقارنة بنسبة نمو 9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 69.3 مليون جنيه مقارنة مع 60.3 مليون جنيه بنسبة نمو 14.8%.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 406.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 395.6 مليون جنيه عن الفترة المقارنة بنسبة نمو 3%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 21 مليون جنيه مقارنة مع 25.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض سنوي 17%.

وحققت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، مبيعات بلغت 126.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 111 مليون جنيه عن الفترة المقارنة بنسبة نمو 114%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 10 مليون جنيه مقارنة مع 32.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض سنوي 31%.

وحققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، مبيعات بلغت 9.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 10 مليون جنيه عن الفترة المقارنة بنسبة انخفاض 9.27%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 5.3 مليون جنيه مقارنة مع 2.8 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 88.09%.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1.7 مليار جنيه عن الفترة المقارنة بنسبة نمو 6.34%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.01 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 25.11%.



عامر جروب قالت شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، إنها وقعت مع شركة المطورون العرب (بورتو جروب سابقًا) عقد إنهاء استخدام العلامة التجارية "بورتو" في كافة مشروعات شركة المطورون العرب داخل مصر، منوهة إلى أن العلامة التجارية بورتو هي ملك مجموعة عامر جروب، وكانت قد منحت شركة بورتو حق استغلالها لعدة مشروعات، وأنهى الطرفان هذه العلاقة بالتراضي.