الاتحاد الأوروبى يُدين الحكم على زعيمة ميانمار السابقة

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أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الحكم الذي أصدرته محكمة في ميانمار يوم أمس ضد المستشارة المخلوعة أونج سان سو كي ويقضي بسجنها 5 سنوات إضافية، في فى أول قضية من عدة قضايا فساد ضدها .



وجاء - في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي- ، عبر موقعها الرسمي: أن موقف الاتحاد الأوروبي يظل ثابتًا ويرى أن المحاكمة كانت ذات دوافع سياسية، وتمثل خطوة أخرى نحو تفكيك سيادة القانون وانتهاكًا صارخًا آخر لحقوق الإنسان في ميانمار ونكسة كبرى أخرى للديمقراطية في ميانمار منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير 2021.



وأضاف البيان أن هذه الإجراءات هي محاولة واضحة لاستبعاد القادة المنتخبين ديمقراطيا، بما في ذلك أونج سان سو كي وحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، من عملية الحوار الشامل التي دعت إليها رابطة دول آسيان في توافق النقاط الخمس.



وكررت بروكسل دعوتها العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وجميع المعتقلين تعسفيا منذ الانقلاب