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ارتفاع بالحرارة غدا بجميع الأنحاء ورياح.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 43

الخميس، 28 أبريل 2022 02:56 م
ارتفاع بالحرارة غدا بجميع الأنحاء ورياح.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 43 الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.  
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا، الجمعة:  القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

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