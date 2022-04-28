إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق الرياض بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومرفق الإسعاف بالمحافظة إشارة بإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق الرياض الزراعى بعد بنزينة الثابت، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى كفرالشيخ، لتلقى الإسعافات الأزمة.

وتبين من التقرير الطبى إصابة كل من ماجى إبراهيم مسعد، 40 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومرلى ميلاد، 9 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومرينا ميلاد،7 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى السيد الزيات، 32 سنة، كوبري الزاوية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد لطفى عطية، 30 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.