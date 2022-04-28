أخبار البورصة اليوم الخميس 28-4-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 28-4-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة بنك القاهرة، وربح رأس المال السوقي 17.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.132 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس). البورصة تربح 17.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة بنك القاهرة، وربح رأس المال السوقي 17.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.132 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة بنك القاهرة، وربح رأس المال السوقي 17.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.132 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 8.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.4 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.46%، والعرب على 0.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 92.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 7.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 168.6 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 75 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 211.6 مليون جنيه، 37.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.07%، ليغلق عند مستوى 11047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 13533 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2851 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 3893 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 مليون سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 50 سهم، 523 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، برايم القابضة للاستثمارات المالية 2300 سهم، 19400 سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 مليون سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 50 سهم، 523 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، برايم القابضة للاستثمارات المالية 2300 سهم، 19400 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ايديتا للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، بي انفستمنتس القابضة، 155 ألف سهم، 751.6 ألف سهم، 105 ألف سهم، 10 مليون سهم، 233.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 470 ألف سهم، واشترت إدارة حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2 حوالي 523 ألف سهم. أسهم خزينة أعلنت 7 شركات وهم القاهرة للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 15 ألف سهم، وبذلك يصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.2439% من أسهم رأس المال، والثانية 110 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.7964% من أسهم رأس المال.

والثالثة 350 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.74%، واشترت الرابعة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.47%، واشترت الخامسة 575 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.94% من أسهم رأس المال، واشترت السادسة 190 ألف سهم خزينة، واشترت السابعة 700 ألف سهم خزينة.



عامر جروب أعلنت شركة دلمار للتنمية السياحية إحدى شركات عامر القابضة (عامر جروب)، عن إنهاء كافة أوجه الخلاف محل النزاع القضائي القائم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة دلمار للتنمية السياحية وذلك عن مشروع الشركة ببورتو مارينا بمركز مارينا العلمين السياحي.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 12.043 مليار جنيه عن التسعة أشهر من العام المالي الحالي 2021/2022 مقابل إيرادات نشاط 6.305 مليار جنيه عن الفترة المثيلة بزيادة قدرها 91%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 6.965 مليار جنيه مقارنة مع 2.445 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة وبزيادة قدرها 185%، وأرجعت الزيادة في صافي الربح بعد الضريبة إلى استمرارية تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحسن أسعار التصدير خلال الفترة من العام المالي 2021/2022، وخفض تكلفة التشغيل وضغط المصروفات، والتسويق الجيد لمنتجات الشركة والحصول على أفضل الأسعار مع فتح أسواق جديدة، وإدارة المحفظة المالية بشكل جيد.

وحققت الشركة المالية والصناعية المصرية، مبيعات بلغت 308.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 183.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 68%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 98.4 مليون جنيه مقارنة مع 20.3 مليون جنيه بنسبة نمو 385%.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ريح بلغ 148.4 مليون جنيه عن الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 31 مارس عام 2022 مقابل صافي ربح بمبلغ 107.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي ومقابل صافي ربح بمبلغ 74.3 مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية، مرجعة أسباب الارتفاع إلى زيادة كميات الإنتاج لزيادة الطلب على منتجات الشركة، زيادة أسعار البيع مقارنة بالفترة المماثلة.

وحققت شركة مصر للزيوت والصابون، إجمالي إيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد وإيرادات الأوراق المالية والإيرادات الأخرى والأرباح الرأسمالية مبلغ 1645 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1167 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، كما بلغ الفائض بعد الضريبة مبلغ 1.531 مليون جنيه مقابل خسائر 9.883 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحققت شركة مطاحن مصر العليا، فائض قبل الضريبة بلغ 107.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 99.3 مليون جنيه عن الفترة المقارنة، وبلغ صافي الفائض بعد الضريبة 83.51 مليون جنيه مقارنة مع 76.6 مليون جنيه.

وحققت شركة الدلتا للسكر، مبيعات بلغت 601.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 224.1 مليون جنيه عن الفترة المقارنة بنسبة نمو 168.28%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 76.8 مليون جنيه مقارنة مع 76.78 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 0.06%.

وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، مبيعات بلغت 612 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 625.6 مليون جنيه عن الفترة المقارنة بنسبة انخفاض 2.17%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 86.1 مليون جنيه مقارنة مع 78.3 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 10.06%.