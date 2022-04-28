أجواء حارة نهارا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس طوال أسبوع العيد

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من السبت 30 أبريل وحتى الجمعة 6 مايو، وذلك كما يلى:

حالة الطقس نهارا:

طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى، معتدل على السواحل الشماليـة شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

حالة الطقس ليلا:

طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء .

الظواهر الجوية :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون مثيرة للأتربة على الصحراء الغربية وجنوب البلاد .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة