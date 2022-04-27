4 خرافات عن النظام الغذائي تجعلك أكثر بدانة.. تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

ربما تكون قد سمعت بعض المعلومات والنصائح المشكوك فيها حول الصحة وإنقاص الوزن على مر السنين، قد يكون من الأصدقاء أو قصص على الانترنت أو تصريحات المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي ، تنبع بعض هذه المعلومات المضللة من سوء فهم بريء وبعضها خادع عمدًا، فإن معظم ما تسمعه أو تقرأه عن الصحة والتغذية يؤثر سلبًا على صحتك، لوضع الأمور في نصابها ..

إليك أربع خرافات شائعة عن النظام الغذائي والتغذية كنت على الأرجح ستؤمن بها، وفقا لما نشره موقع " usatoday".

1 - التمثيل الغذائي..

يعتقد الكثير من الأشخاص أنه مع تقدمهم في السن ، يتناقص التمثيل الغذائي (معدل استخدام الجسم للسعرات الحرارية للحصول على الطاقة) لكن الحقيقة هي أن الكثير من الأشخاص"يكسرون" عملية التمثيل الغذائي لديهم باتباع النصائح السيئة، على سبيل المثال عندما يستهلك شخص ما فجأة سعرات حرارية أقل بكثير مما اعتاد عليه ، يفسر الجسم ذلك على أنه "وضع التجويع" ، والذي يؤدي في الواقع إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.

2 - تعوض التمارين عن النظام الغذائي السيىء..

بقدر ما قد ترغب في أن يكون ذلك صحيحًا، لا يمكنك ممارسة الرياضة للتخلص من آثار النظام الغذائي السيئ، يستخدم بعض الأشخاص التمارين كشكل من أشكال العقاب على تناول الأطعمة غير الصحية لأنهم يعتقدون أن الأمر كله يتعلق بـ "حرق" تلك السعرات الحرارية الزائدة، لكنهم فشلوا في التفكير فيما قد تفعله تلك الأطعمة التي تفتقر إلى العناصر الغذائية بأجسامهم وزيادة الوزن ليست سوى جزء منها.

بالطبع ، هذا لا يعني أن التمرين ليس مهمًا من أجل صحة مثالية ، توصي وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة من 150 إلى 300 دقيقة أسبوعيًا للبالغين أو 75 إلى 150 دقيقة من التمارين الشاقة ، قد تساعدك في الحفاظ على وزنك ، لكن الفوائد لا تتوقف عند هذا الحد، أنت أيضًا تقوي قلبك وتحسن صحة الدماغ وتجهز جسمك لامتصاص العناصر الغذائية المناسبة، المفتاح هو تزويد جسمك بالأنواع الصحيحة من السعرات الحرارية حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من التمرين الذي تفضله.

3 - جميع السعرات الحرارية متساوية..

لا ، ليست كل السعرات الحرارية متساوية، صحيح أنها قد تحمل نفس القدر من الطاقة ، لكنها يمكن أن تؤثر على صحتك بشكل مختلف، خذ السكريات البسيطة مثل الفركتوز والجلوكوز ، على سبيل المثال ، فإنها توفر نفس العدد من السعرات الحرارية ، لكن الطريقة التي يتم بها التمثيل الغذائي في جسمك مختلفة، في حين أن جميع أنسجتك يمكنها استقلاب الجلوكوز ، فإن الكبد فقط هو الذي يقوم بعملية التمثيل الغذائي للفركتوز، يحتوي الفركتوز أيضًا على مستويات أعلى من هرمون الجوع ، الجريلين ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مقاومة الأنسولين.

وجد أيضًا أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات كانت أكثر عرضة بمرتين إلى ثلاث مرات للتسبب في فقدان الوزن مقارنة بالأنظمة الغذائية منخفضة الدهون.

4 - النظام الغذائي قليل الدسم هو الأفضل لفقدان الوزن:

إذا كنت قد حاولت إنقاص وزنك من قبل ، فهناك فرصة جيدة لأنك على الأقل قد فكرت في اتباع نظام غذائي قليل الدسم ، أفاد فاسانتي مالك ، عالم أبحاث بقسم التغذية في كلية تي إتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد ، أن الأشخاص يجب أن يعرفوا الحقائق المتعلقة بالدهون.

قال مالك، إن الدهون تساعد في توفير الطاقة لجسمك ، وتحمي أعضائك ، وتدعم نمو الخلايا ، وتحافظ على الكوليسترول وضغط الدم تحت السيطرة ، وتساعد جسمك على امتصاص العناصر الغذائية الحيوية، عندما تركز كثيرًا على التخلص من جميع الدهون ، يمكنك في الواقع أن تحرم جسمك مما يحتاج إليه أكثر.

ومع ذلك ، من المهم اختيار أنواع الدهون المناسبة لنظامك الغذائي، يقترح مالك الابتعاد عن الدهون المشبعة واختيار الدهون الأحادية غير المشبعة بدلاً من ذلك (الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون والأسماك والبيض أمثلة جيدة على ذلك).