نقابة الأطباء البيطريين: صندوق التكافل يستعد لصرف مستحقات شهر مارس

كتبت آية دعبس

عقدت عددا من اللجان النوعية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أمس الثلاثاء، اجتماعات متعددة عقب إعادة تشكيلها لوضع خطط العمل فى الفترة المقبلة، حيث عقدت لجنة الشكاوى والمقترحات أول اجتماعاتها، وأوضح الدكتور أحمد حسين بأنه تم بحث 3 شكاوى مقدمة للجنة مؤخرا.

وتبع ذلك اجتماع لجنة النقابات الفرعية، وقال الدكتور أحمد عنتر مقرر اللجنة إنه سيتم التحضير للقاء موسع مع مجالس النقابات الفرعية لتنسيق العمل مع النقابة العامة واستعدادا أيضا لانعقاد الجمعية العمومية والاحتفال باليوم العالمى للطبيب البيطرى، كما عقدت لجنة الإسكان اجتماعها الثانى، وقال الدكتور محمد حجازى مقرر اللجنة أنه تم تناول خطة عمل اللجنة فيما يخص مشروعات النقابة السكنية "مارينا اليجانس، وإيجاد حلول لمشروع شاليهات العريش، وكذلك أخر مستجدات تشطيب وحدات رويال جاردنز".

وفي نهاية اليوم، تم عقد اجتماع لـ" صندوق التكافل للأطباء البيطريين "، وقال الدكتور أحمد طنطاوي مدير الصندوق، والدكتور هيثم جنيدي أمين صندوق التكافل، إنه تم الإنتهاء من دفعة مستحقين شهر مارس، وجارى إصدار الشيكات الخاصة بهم.

وقد شارك في كافة اجتماعات اللجان، كل من: الدكتور محمد سيف الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، الدكتور عمرو الجمهوري أمين صندوق النقابة العامة، والدكتور أيمن حلمى الأمين العام المساعد.