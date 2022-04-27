نائب محافظ المنيا يتفقد أحد تمركزات الإسعاف لمراجعة سير العمل

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، أحد تمركزات الإسعاف بمدينة المنيا، للتأكد من سير العمل ومراجعة خطة التأمين والتأكد من استعداد هيئة الإسعاف للتعامل مع أى أحداث طارئة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة ، الدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالمنيا.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالاستعداد والجاهزية، ورفع حالة الطوارئ، تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع ومراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وربط غرفة العمليات بالسيارات مباشرة ومتابعة الوضع أولا بأول، مع انتشار المشرفين على النقاط الحيوية .

استمع نائب المحافظ، إلى خطة التأمين واستعداد هيئة الإسعاف للتعامل مع المواقف الطارئة والتى بدأت من مساء السبت الماضى فى التمركز أمام الكنائس أثناء صلاة عيد القيامة المجيد، والتواجد طوال يومى الأحد والإثنين داخل مناطق التجمعات والمتنزهات، كما نقل نائب المحافظ تحيات وشكر محافظ المنيا لرجال الإسعاف لما يقدمونه من مجهودات وما يتحملونه من أعباء وضغوطات يومية، وما يقع من أحداث تستوجب تواجدهم لإسعاف المصابين وتقديم خدمة طبية متميزة.