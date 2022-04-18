نائب محافظ المنيا يتفقد مصنع تدوير المخلفات البلدية بالعدوة لإعادة تشغيله

المنيا -حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة مصنع تدوير المخلفات البلدية بالعدوة، للوقوف على أسباب التوقف عن العمل وما تم من إجراءات لسرعة إعادة تشغيله، وتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات البلدية بمنطقة الشيخ زياد بمركز مغاغة .

وأكد المحافظ على الاهتمام الشديد بدعم منظومة المخلفات الصلبة ، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، لافتا أن مشكلة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها ، تعد من أكثر التحديات والتي نعمل على حلها من جانبه ، أجرى نائب المحافظ، جولة تفقدية بمصنع تدوير المخلفات البلدية بالعدوة والمقام على مساحة 6 أفدنة ، بقرية عطف حيدر.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، المهندس محمود الاصنعي، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة، خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مغاغة .

وقال نائب المحافظ، إن المحافظة تسعى جاهدة لإعادة العمل داخل مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات خاصة وأن ذلك يأتي تماشياً مع سياسة الدولة في ضوء تطبيق منظومة المخلفات الصلبة ، وتحسين مستوى النظافة ، من خلال استغلال الوحدات الإنتاجية ، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بما يحقق خطة التنمية المستدامة، مضيفا أن المصنع فور عودته للعمل سيحقق مجموعة كبيرة من الفوائد لأهالي المركز في التخلص الأمن من المخلفات بطريقة صحية، وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة، إلى إيجاد فرص عمل للشباب واستغلال الطاقات ، في عمل جاد يعود بالفائدة على المواطن .

كما تفقد نائب المحافظ، المحطة الوسيطة للمخلفات البلدية بمنطقة الشيخ زياد بمركز مغاغة للوقوف على سرعة رفع المخلفات الموجودة بها ونقلها للمقلب العمومى، حيث تابع نائب المحافظ أعمال نقل وإزالة القمامة بالمقلب إلى المدفن الصحي بالطريق الصحراوي، للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة، مشددا على سرعة نقل القمامة والمخلفات بسرعة وبطريقة آمنة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واستمع نائب المحافظ إلى عدد من المقترحات وجاري دراستها.