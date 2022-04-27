مدير وكالة الطاقة الذرية يشيد بنظام القانون النووي الصيني

ا ش ا

أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، بنظام القانون النووي الصيني، مشيرا إلى محادثات بناءة ودائمة مع الصين حول الطاقة النووية من أجل مواصلة تعميق التعاون بينهما في المستقبل.

وقال جروسي، في تصريح على هامش المؤتمر الدولي الأول للوكالة بشأن "القانون النووي: النقاش العالمي"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "إنه يقدر التركيز على السلامة في نظام القانون النووي الصيني، الذي يغطي المعايير ذات الصلة في الإنتاج والنقل والنفايات والحماية من الإشعاع وغيرها، مشيرا إلى أن كل هذه الجوانب تمت تغطيتها أيضا في قانون الطاقة الذرية الذي تعكف الصين حاليا على صياغته".

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حافظت على إقامة حوار بناء للغاية مع الصين، كما حافظت على الاتصال الدائم مع المنظم النووي الصيني وشركات الطاقة النووية الرئيسية الصينية، موضحا أن قضية الطاقة النووية تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للصين، مشيرا إلى أن الصين هي واحدة من كبار مستخدمي الطاقة النووية في العالم وتفتخر بصناعة نووية متطورة، وتقوم بتطوير قطاع الطاقة النووي المحلي لتعزيز حملة خفض الكربون كما تقوم بتصدير التقنيات ذات الصلة للبلدان الأخرى.