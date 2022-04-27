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مخزونات خام النفط بالاحتياطى الأمريكى تنخفض لأدنى مستوى منذ 2002

الأربعاء، 27 أبريل 2022 06:01 م
مخزونات خام النفط بالاحتياطى الأمريكى تنخفض لأدنى مستوى منذ 2002 النفط
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي تنخفض لأدنى مستوى منذ 2002، في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية.

وفى وقت سابق أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة بتمديد الحظر المفروض على تصدير أنواع معينة من الأسمدة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مع إمكانية تمديد الحظر في المستقبل أيضا.

ونشرت تعليمات الرئيس الروسي، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، في وثيقة اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للكرملين، وسيتوجب على الحكومة الروسية تقديم تقرير حول الإجراءات، التي تم اتخاذها بحلول 31 مايو المقبل، ومن ثم كل 3 أشهر.

وأصدر بوتين تعليمات بتخصيص 153 مليار روبل على الأقل للقطاع الزراعي على شكل قروض بشروط تفضيلية، وكذلك أصدر الرئيس الروسي تعليمات للحكومة الروسية لإلغاء رسوم الاستيراد على أنواع معينة من الآلات الزراعية.


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