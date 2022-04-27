اليوم السابع
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محافظ المنوفية يستجيب لطفل ويهديه "موبايل".. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:38 م
محافظ المنوفية يستجيب لطفل ويهديه "موبايل".. اعرف التفاصيل الطفل مع المحافظ
المنوفية - محمد فتحى

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أهدى اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فى لفتة إنسانية "موبايل" لطفل يتيم من دور الأيتام كهدية، استجابة لطلبه أمس خلال حفل الإفطار الجماعى بمؤسسة تربية البنات بشبين الكوم، وذلك خلال استقباله اليوم بمكتبه بالديوان العام.

 

وقرر محافظ المنوفية صرف مبلغ 50 ألف جنيه كدعم مالى لمؤسسة تربية البنات بشبين الكوم وذلك لرفع كفاءة الدار وتلبية متطلباتهم، مؤكداً أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهداً فى توفير الدعم المادى والمعنوى من أجل دمج الأيتام بالمجتمع والإحساس بروح الأسرة الواحدة، لافتاً إلى أن رعاية الأيتام وإدخال البهجة والسرورعلى قلوبهم واجب وفرض على جميع فئات المجتمع، ما يحقق الاستقرار والسلام ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية.

 

ويذكر أنه قد شارك أمس محافظ المنوفية حفل الإفطار الجماعى للأطفال الأيتام بمؤسسة تربية البنات بشبين الكوم وذلك من أجل إدخال البهجة والسرور على الأيتام ورسم البسمة على وجوههم ومشاركتهم الأجواء الرمضانية وأفراحهم تزامناً بحلول عيد الفطر المبارك.


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