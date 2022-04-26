محافظ المنوفية يواصل لقاءاته بالمواطنين لفحص شكاواهم والعمل على حلها

المنوفية - محمد فتحى

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عددا من المواطنين للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم، فى ضوء اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيالها بما يحقق الصالح العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكلف محافظ المنوفية إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بنزول لجان ميدانياً لفحص عدد من شكاوى المواطنين وإعداد تقرير مفصل بما تم لإتخاذ اللازم مراعاة للصالح العام وحفاظاً على حقوقهم، حيث يتضرر أحدهم من قرية بابل بمركز تلا من تعنت مسئولى التخطيط بالوحدة المحلية لوجود عدد من المخالفات بالتعدى على الشوارع العامة وبالمخالفة للمخطط التفصيلى، وشكوى مواطن أخر من ناحية مستشفى الحميات بمنوف يتضرر من تعدى أحد جيرانه بالبناء المخالف والتعدى على حرم الشارع العام بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، وكذامواطن من بخاتى بمركز شبين الكوم يلتمس الحصول على تصريح إحلال وتجديد لمنزله بعد إتمام كافة إجراءات التصالح واستلام نموذج (10) الدائم والمنزل به كافة المرافق.

كما استمع المحافظ لشكوى موظف من ذوى الهمم ويعمل سائقا بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، يتضرر من فسخ عقد العمل بالشركة ويلتمس عودته للعمل، حيث إنه متزوج وليس لديه أى مصدر للدخل، وعلى الفور أجرى المحافظ اتصالاً هاتفياً برئيس الشركة لعرض الموقف وكذا تكليف المستشار القانونى للمحافظة بإبداء الرأى القانونى حياله مراعاة لظروفه الاجتماعية.