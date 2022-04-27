محافظ أسيوط: استكمال أعمال رصف وتطوير شوارع وميادين حى شرق وغرب

أسيوط – فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جارى استكمال أعمال الرصف والتطوير لشوارع وميادين حى شرق وغرب مدينة أسيوط ضمن خطة المحافظة لاستكمال أعمال الرصف والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف وصيانة الشوارع، جاء ذلك خلال لقائه المهندسة فيفى شوقى مدير مديرية الطرق والكبارى بأسيوط والمهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع خطة رصف شوارع حى شرق وغرب مدينة أسيوط والتى يجرى تنفيذها ضمن خطة المحافظة، لافتًا إلى إنه تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/2021 والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك أكبر خطة للرصف يتم اعتمادها بالمحافظة والتى تتضمن رفع كفاءة الشوارع والميادين وتركيب البلدورات وبلاط الأرصفة وفقًا للمواصفات الفنية ومراعاة الشكل الجمالى والحضارى للشوارع والميادين بالإضافة إلى تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة التى يقل عرضها عن 6 متر وتركيب بلاط الأرصفة استكمالًا لخطة المحافظة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها قطاع الرصف والذى يعتبر ضمن شرايين التنمية المستدامة التى تستهدف الدولة تنفيذها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ – خلال الاجتماع – مدير مشروع الرصف بالمحافظة باستكمال أعمال كشط بعض شوارع حى شرق وإعادة رصفها وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة واستكمال تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالى وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال، مشددًا على المتابعة المستمرة والدورية من مديرية الطرق لكافة أعمال الرصف التى تتم طبقًا للجدول الزمنى الموضوع مسبقًا وفقًا للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين والعمل على ضمان وصول الخدمات بالشكل الأمثل واللائق.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التطوير والرصف التى تتم بالأحياء والمراكز من خلال جولاته الميدانية للوقوف على نسب التنفيذ ومدى جودة الأعمال التى تتم كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع كافة شركات المرافق والخدمات قبل البدء فى أعمال الرصف لرفع المطابق بالشوارع والميادين ولمنع أى عمليات تكسير فى الشوارع بعد رصفها.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية على المطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من جودة وسلامة المواد المعروضة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوقيع العقوبات على المخالفين، لافتاً إلى توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ومحاربة الغش التجارى بكافة أشكاله، مشيراً إلى ضبط 23 شيكارة دقيق بلدى مدعم بمركز الفتح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها خلال حملة تم شنها لتحقيق الانضباط والقضاء على جميع صور التلاعب بحقوق المواطنين

وأوضح محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم ضبط 23 شيكارة دقيق بلدى استخراج 82% مخصصة للمخابز البلدية داخل أحد المخازن الملاصقة لمخبز بإحدى قرى مركز الفتح خلال حملة تم شنها فى إطار جهود مديرية التموين وتنفيذاً لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على المخابز والمنشأت التموينية لافتاً إلى مصادرة الكمية المضبوطة والتحفظ عليها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومديرى الإدارات التموينية فى شن الحملات المختلفة على الأسواق ومنافذ البيع وضبط المخالفين بمراكز وقرى المحافظة.