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مايكروسوفت: رصدنا 37 هجوما سيبرانيا على أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 07:39 م
مايكروسوفت: رصدنا 37 هجوما سيبرانيا على أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قالت شركة مايكروسوفت، إنها رصدت 37 هجوما سيبرانيا روسيا على أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات للحكومة بتمديد الحظر المفروض على تصدير أنواع معينة من الأسمدة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مع إمكانية تمديد الحظر في المستقبل أيضا.

 

ونشرت تعليمات الرئيس الروسي، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، في وثيقة اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للكرملين، وسيتوجب على الحكومة الروسية تقديم تقرير حول الإجراءات، التي تم اتخاذها بحلول 31 مايو المقبل، ومن ثم كل 3 أشهر.

 

وأصدر بوتين تعليمات بتخصيص 153 مليار روبل على الأقل للقطاع الزراعي على شكل قروض بشروط تفضيلية، وكذلك أصدر الرئيس الروسي تعليمات للحكومة الروسية لإلغاء رسوم الاستيراد على أنواع معينة من الآلات الزراعية.


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