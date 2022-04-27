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ماراثون رياضى ومعرض تدوير مخلفات بفعاليات جامعة القاهرة باليوم العالمى للأرض

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:34 ص
ماراثون رياضى ومعرض تدوير مخلفات بفعاليات جامعة القاهرة باليوم العالمى للأرض الدكتور محمد سامى نائب رئيس جامعة القاهرة خلال فعاليات يوم الأرض
كتب محمد صبحى

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نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عددًا من الفعاليات على مستوى كليات الجامعة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للأرض وفي إطار تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى، وذلك للتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجي ودور الفرد والمجتمع في المشاركة في حماية كوكب الأرض والحفاظ عليه، وذلك بإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنسيق الدكتورة هالة عفيفى وكيل كلية الآثار ومنسق جامعة القاهرة بالأعلى للجامعات وبماركة صندوق مكافحة الإدمان .

 
وبدأت الفعاليات بتنظيم ماراثون رياضى من مبني القبة الي المكتبة المركزيه موقع معرض تدوير المخلفات والمحافظه علي البيئة يومى الثلاثاء والاربعاء 26و 27 إبريل 2022
 
وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد أن الفعاليات تتضمن تنظيم ماراثون جري داخل المدينة الجامعية بمشاركة ما يقرب من 100 طالب بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات والإدمان تحت شعار "لا للتدخين ولا للإدمان".
 
وأضاف الدكتور محمد الخشت، أنه سيتم تنظيم ورش عمل تفاعلية أمام المكتبة المركزية الجديدة بالحرم الجامعي، لإلقاء الضوء على أهمية استخدام المواد المُعاد تدويرها لإنتاج منتجات صديقة للبيئة، حيث تنظم كلية الصيدلة ورشة عمل حول استخدام التكنولوجيا الحيوية في تدوير مياه الشرب والري، كما تنظم كلية العلوم ورشة عمل حول استخدام الأكياس البلاستيكية في صنع المنتجات بالكروشية، وتنظم كلية التربية للطفولة المبكرة ورشة عمل حول إعادة تدوير المخلفات بمواد صديقة للبيئة، وتنظم كلية الهندسة ورشة عمل حول آليات تدوير المخلفات، كما تقدم كلية الزراعة نموذجا لتدوير المخلفات الزراعية.
 
من جانبه أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فعاليات جامعة القاهرة تتضمن تنظيم ندوات ومحاضرات توعوية سواء حضوريًا أو عبر المنصات الإلكترونية المختلفة لتوعية أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بضرورة الحفاظ على البيئة المهددة وآليات المواجهة المختلفة، مشيرًا إلى أن كلية الإعلام ستعقد ندوة تحت عنوان "خطوة مستقيمة لمستقبل أفضل" يشارك فيها طلاب الكلية بمشروعات تخرجهم حول مخاطر الاحتباس الحراري والتوعية باستخدام الطاقة الشمسية وأهمية تدوير المخلفات، كما تنظم كلية العلوم محاضرتين حول "الوعي البيئي وترشيد الاستهلاك"، و "آليات الحد من المخلفات" كما تنظم كلية التربية للطفولة المبكرة ندوة حول "إعادة تدوير المخلفات بمواد صديقة للبيئة".
 
وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أنه في كلية الصيدلة ستعقد ندوة حول "تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في إعادة تدوير المياه من أجل مستقبل أفضل لكوكب الأرض"، كما تعقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ندوة عن "المخلفات الصلبة ودورها في اقتصاديات الدول"، وتنظم كلية التمريض ندوة "كيف نستثمر في كوكبنا – مستقبلنا تحكمه سلوكياتنا"، وتنظم كلية الزراعة ندوة حول "نظام الإدارة المتكاملة للمخلفات"، كما تنظم كلية الهندسة محاضرة حول "الطرق الحديثة في تدوير المخلفات".
 
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جامعة القاهرة

محمد الخشت

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اخبار مصرية

التعليم العالى

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