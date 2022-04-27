فايزر تطلب من"FDA" الموافقة على جرعات كورونا المعززة للأطفال من سن 5-11عاما

كتبت أمل علام

طلبت شركة فايزر Pfizer موافقة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لاستخدام الجرعة المعززة من لقاح كورونا للأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية.

قالت شركت فايزر وبيونتيك Pfizer BioNTech، إنهما قدما طلبًا إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية للحصول على موافقة طارئة لاستخدام جرعة معززة من لقاح كورونا للأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا.

وقالت الشركتان إن جرعة ثالثة من اللقاح رفعت الأجسام المضادة المحاربة لـ أوميكرون 36 مرة في هذه الفئة العمرية، في تحليل لـ 140 طفلاً مع عدم وجود دليل على إصابة سابقة بفيروس كورونا، كانت مستويات الأجسام المضادة ضد السلالة الأصلية لفيروس كورونا أعلى بــ 6 مرات بعد شهر واحد من جرعة معززة بعد جرعة اللقاح الثانية.

وجدت دراسات من وزارة الصحة بولاية نيويورك ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى أن فعالية لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 12 عامًا انخفضت بشكل كبير خلال زيادة اوميكرونOmicron ، حيث انخفضت من 68% إلى حوالي 12% ضد عدوى كورونا، ومع ذلك، استمرت جرعتان في توفير الحماية ضد الأمراض الشديدة التي تؤدي إلى رعاية عاجلة أو دخول المستشفى.

تم تسجيل أكثر من 10000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 12 عامًا في تجارب لقاح فايزر لفيروس كورونا في مواقع الدراسة حول العالم، تتوقع الشركتان تقديم بيانات من هذه التجارب التي تركز على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في الأشهر المقبلة، هذه الفئة العمرية هي الوحيدة التي لم يُصرح لها بلقاح كورونا في الولايات المتحدة.

قالت شركتا Pfizer و BioNTech إنهما يخططان لتقديم هذه البيانات إلى وكالة الأدوية الأوروبية والوكالات التنظيمية الأخرى للحصول على تصريح في الأسابيع المقبلة.

تم ترخيص سلسلة أولية من جرعتين من لقاح كورونا من فايزر في الولايات المتحدة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا في أكتوبر، تتوفر المعززات أيضًا للأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر والذين يعانون من أنواع معينة من حالات نقص المناعة، بالإضافة إلى البالغين، يُسمح باستخدام التعزيزات الثانية لأي شخص يبلغ من العمر 50 عامًا أو أكبر.