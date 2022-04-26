مدير الصحة العالمية: كورونا كشفت عن عيوب أساسية في البنية الصحية حول العالم

كتبت أمل علام

قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن جائحة كورونا كشفت عن عيوب أساسية في البنية الصحية العالمية، تغذيها أوجه عدم المساواة الأساسية العميقة، بين البلدان وداخلها، والتي أعاقت قدرتنا على السيطرة على هذا الفيروس، مؤكدا، إنه من الضروري أن نعمل على أساس الدروس الصعبة التي تعلمناها خلال العامين الماضيين.

وأضاف، يجب أن نجتمع معًا لتعزيز دفاعات العالم ضد الأوبئة والأزمات الإنسانية والكوارث وحالات الطوارئ الصحية الأخرى في المستقبل، حتى نتمكن من التخفيف من آثارها على النظم الصحية والمجتمعات والاقتصادات، لأن شيئًا واحدًا نعرفه على وجه اليقين هو أنه ستكون هناك حالات طوارئ صحية عالمية في المستقبل، وحان الآن وقت الاستعداد وإصلاح الثغرات في أنظمتنا الحالية.

وأكد، كان هناك العديد من المراجعات للاستجابة العالمية لهذا الوباء، مع أكثر من 200 توصية، ومع أخذ هذه التوصيات في الاعتبار، استجابة لطلبات من عدة دول أعضاء في المجلس التنفيذي في يناير، فقد التزمت بوضع مجموعة من المقترحات بشأن تعزيز الهيكل العالمي للتأهب لحالات الطوارئ الصحية والاستجابة لها والمرونة، لعرضها على الدول الأعضاء في جمعية الصحة العالمية في مايو.

إن هذا الهيكل المعزز متجذر في مبادئ الإنصاف والشمولية والتماسك، كأساس للثقة داخل الدول وفيما بينها.

لقد صممناه حول 3 ركائز أساسية:

أولا: حكم أقوى..

في مواجهة التهديد المشترك، يحتاج العالم إلى نهج مشترك، مع قواعد مشتركة للعبة تحكم الاستجابة العالمية، مع آليات معززة للقيادة والتنظيم والمساءلة.

وقد تميز هذا الوباء بمجموعة من الاستجابات المختلفة والمتضاربة في بعض الأحيان، مما أدى إلى الارتباك والانقسام والظلم والوصم، وكما تعلمون، فإن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تتفاوض الآن بشأن صك جديد ملزم قانونًا لوضع قواعد اللعبة للوقاية من الجائحة والتأهب والاستجابة لها.

وأوضح، كما تدعم منظمة الصحة العالمية، التوصية الخاصة برؤساء مجلس الدول المعني بحالات الطوارئ الصحية العالمية، لتوفير قيادة سياسية رفيعة المستوى لاتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة، ونرى أن مثل هذا المجلس يجب أن يرتكز على الولاية الدستورية لمنظمة الصحة العالمية، لضمان التماسك السياسي والاستراتيجي والتقني، على المستوى الوطني، يجب أن تتجاوز هذه الجهود وزارة الصحة، بالتنسيق بين القطاعات ونهج الصحة الواحدة الذي يشرك الحكومة بأسرها والمجتمع بأسره.

وتقوم العديد من البلدان الآن بتجريب مراجعة الصحة الشاملة والتأهب، وهي آلية جديدة لمراجعة الأقران لتعزيز التأهب الوطني.

ثانيًا: تمويل أقوى..

من الواضح أننا على المستوى الوطني والعالمي، نحتاج إلى موارد كبيرة لتعزيز الأمن الصحي العالمي، يقدر تحليلنا الاحتياجات بنحو 31 مليار دولار أمريكي سنويًا، مضيفا، نحن نقدر أن حوالي 20 مليار دولار أمريكي يمكن أن تأتي من الموارد المحلية والدولية الحالية والمتوقعة، مما يترك فجوة قدرها 10 مليار دولار أمريكي سنويًا.

وقال، لسد الفجوة في الوظائف الأكثر أهمية، مثل المراقبة والأبحاث وتشكيل السوق للإجراءات المضادة، نحن ندعم فكرة إنشاء مرفق تمويل جديد مخصص في البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، مع دور مركزي لمنظمة الصحة العالمية.

ثالثًا: نحتاج إلى أنظمة وأدوات أقوى للوقاية من الأوبئة واكتشافها والاستجابة لها بسرعة..

وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية بالفعل خطوات لبناء بعض هذه الأنظمة والأدوات، بما في ذلك مركز منظمة الصحة العالمية للاستخبارات الوبائية والأوبئة في برلين، لتعزيز المراقبة العالمية من خلال الاستخبارات التعاونية.

وأضاف، إنه لمعالجة أوجه عدم المساواة في تطوير وتوزيع سلع الصحة العامة العالمية، أنشأنا مسرع ACT لتسريع الوصول العادل إلى اللقاحات والتشخيصات والعلاجات ومعدات الوقاية الشخصية وغيرها من الإجراءات المضادة لمن هم في أمس الحاجة إليها، موضحا، إنه لتعزيز القدرات على الإنتاج المحلي للقاحات وغيرها من المنتجات الصحية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أنشأنا مركز نقل التكنولوجيا التابع لمنظمة الصحة العالمية في جنوب إفريقيا،

تمت الموافقة الآن على 13 دولة لتلقي التكنولوجيا من المركز لإنتاج لقاحات mRNA الخاصة بهم، ولدعم تطوير قدرات القوى العاملة العالمية، نقوم الآن ببناء أكاديمية منظمة الصحة العالمية في فرنسا، مشيرا الى انه لابد من تحقيق الحكم الأقوى، وتمويل أقوى، وأنظمة وأدوات أقوى، لكن يجب أن نتذكر أن الأمن الصحي العالمي لا يكون إلا بقوة الحلقة الأضعف.

في النهاية، يعتمد ذلك على القدرات الوطنية القوية والمجتمعات المرنة والالتزام بالإنصاف والشمولية، لهذا السبب تلتزم منظمة الصحة العالمية بالعمل في جميع البلدان لتعزيز القدرات الوطنية، المبنية على أساس رعاية صحية أولية قوية.

وفي قلب الهيكل الصحي العالمي، نحتاج إلى منظمة الصحة العالمية أقوى، وتمكينها، وممولة على نحو مستدام.

وأكد، كما يعلم بعضكم، عقد فريق العمل المعني بالتمويل المستدام اجتماعه السابع والأخير اليوم، وانضممت إليهم في وقت سابق اليوم، إنني أتطلع إلى تقديم توصياتهم في جمعية الصحة العالمية.

لا يمكن أن تنجح أي جهود لتعزيز هيكل الأمن الصحي العالمي إلا إذا عززت دور منظمة الصحة العالمية في مركزها، بدلاً من إنشاء المزيد من الآليات التي من شأنها أن تؤدي فقط إلى مزيد من التشرذم.

وقال تيدروس، إن نافذة الفرصة لمعالجة الثغرات في الهيكل الصحي العالمي لن تكون مفتوحة لفترة طويلة، حيث يوجه العالم انتباهه إلى أولويات أخرى، لقد حان الوقت الآن لإصلاح الثغرات والعيوب الأساسية في بنيتنا الصحية العالمية، لا تدع هذه الفرصة تذهب هباءً.