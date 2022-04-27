ضبط لحوم وشاورما غير صالحة للاستخدام الأدمى بمطعم مأكولات شهير بشارع الهرم

كتب: سيد الخلفاوى

شنت محافظة الجيزة من خلال حى الطالبية وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية حملات مكبرة علي المطاعم والمحلات والأسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضه للمواطنين وضبط المخالفات وذلك بالمطاعم بشارع الهرم، وذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المطاعم والاسواق والمحال للتأكد من سلامة الاغذية المقدمة للمواطنين .

وأسفرت الحملة عن تمشيط كافة المخالفات بالمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية وقد تم ضبط 400 كجم لحوم وشاورما غير صالحة للاستخدام الآدمي بمطعم مأكولات شهير بشارع الهرم قبل محطه العريش بجوار السينما، وقد تم التحفظ على المضبوطات لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وذلك بمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية .

وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس .