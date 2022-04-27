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أكرم القصاص
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روسيا تفرض عقوبات على 287 عضوا فى مجلس العموم بالبرلمان البريطانى

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:41 م
روسيا تفرض عقوبات على 287 عضوا فى مجلس العموم بالبرلمان البريطانى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا فرضت عقوبات شخصية على 287 عضوا في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية: "ردا على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في 11 مارس الماضي بشأن إدخال أسماء 386 نائبا لمجلس الدوما الروسي في قائمة العقوبات، تفرض على أساس المعاملة بالمثل قيود شخصية على 287 نائبا بمجلس العموم بالبرلمان البريطاني".

وذكر البيان أن قائمة العقوبات الروسية تشمل رئيس مجلس العموم البريطاني، ليندسي هارفي هويل.

وأضاف "قام هؤلاء الأشخاص الذين منعوا الآن من دخول الأراضي الروسية، بدور أكثر نشاطا في إنشاء أدوات العقوبات المناهضة لروسيا في لندن، وهم يساهمون في إثارة الهستيريا المعادية للروس في بريطانيا".

 
 

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