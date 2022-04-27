روسيا تفرض عقوبات على 287 عضوا فى مجلس العموم بالبرلمان البريطانى

روسيا تفرض عقوبات على 287 عضوا فى مجلس العموم بالبرلمان البريطانىالأربعاء، 27 أبريل 2022 12:41 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
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