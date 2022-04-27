اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 06:25 م
أكرم القصاص
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روسيا تعلن تحرير مدينة روبيجنويه في جمهورية لوجانسك الشعبية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 05:13 م
روسيا تعلن تحرير مدينة روبيجنويه في جمهورية لوجانسك الشعبية أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بأنه تم تحرير مدينة روبيجنويه غرب جمهورية لوجانسك الشعبية بشكل كامل من بقايا القوات الأوكرانية بها.


من جانبها، أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك، مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين في قصف أوكراني على أراضي الجمهورية خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما أدى إلى هدم 30 منزلاً سكنيًا و3 منشآت من البنى التحتية في الجمهورية، وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم". 


وأكدت السلطات في دونيتسك مقتل 85 مدنيًا وإصابة المئات خلال التصعيد الأخير في دونباس.


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