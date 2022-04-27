رئيس حكومة إيطاليا يلتقى بايدن فى البيت الأبيض مايو المقبل

فاطمة شوقى

يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، في 10 مايو المقبل، الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

ووفقا لبيان صادر من مجلس الوزراء الإيطالي، فإن الاجتماع المزمع عقده في مايو المقبل بين دراجي وبايدن سيمثل فرصة لإعادة تأكيد الصداقة التاريخية والشراكة القوية بين البلدين.

ومن المقرر أن يكون التنسيق مع الحلفاء بشأن إجراءات دعم الشعب الأوكراني ومكافحة العدوان الروسي "غير المبرر" محور الاجتماع، إلى جانب العلاقات الثنائية "الممتازة" بين البلدين، فضلا عن إعادة التأكيد على قوة الرابط عبر الأطلسي، والتعاون في إدارة التحديات العالمية ومن بينها أمن الطاقة ومكافحة تغير المناخ وإعادة إطلاق الاقتصاد وتطوير الأمن عبر الأطلسي.

وسيناقش الزعيمان أيضا عددا من القضايا الإقليمية والتحضيرات لقمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي "الناتو" المزمع عقدها في يونيو.