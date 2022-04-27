ثقافة الأقصر تمدد موعد التقدم لمسابقات الشعر والفنون التشكيلية لـ10 مايو

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن فرع ثقافة الأقصر، عن تمديد موعد غلق باب التقديمات لعدد من المسابقات فى مجال الشعر للأطفال، وفى مجال الفنون التشكيلية لرواد القصور المختلفة، وذلك حتى يوم 10 مايو 2022، والتى تشمل تقديم مكافآت مالية للفائزين فى المراكز الأولى الخمسة فى مسابقة الشعر للاطفال، وناشد الفرع جميع الموهوبين بالتقدم لتلك المسابقات للفوز.

وأوضح فرع ثقافة الأقصر، فى بيان صحفى، عن المسابقات الآتية:- أولاً في مجال الشعر مسابقة ثقافية ( اجمل قصيدة شعرية للطفل)، وهناك مكافأة مالية للفائزين من سن 5 سنوات الي 11 سنوات، وسوف يتم اختيار عدد 5 فائزين، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 350 جنية، والجائزة الثانية 300 جنية، والجائزة الثالثة 250 جنية، والجائزة الرابعة 200 جنية، والجائزة الخامسة 150 جنية، أما من سن 12 سنة الي 18 سنة فتبلغ قيمة الجائزة الأولى 350 جنية، والجائزة الثانية 300 جنية، والجائزة الثالثة 250 جنية، والجائزة الرابعة 200 جنية، والجائزة الخامسة 150 جنية، وتسلم الأعمال للشئون الثقافية بفرع ثقافة الأقصر.

أما فى في مجال الفنون التشكيلية فتم الإعلان عن مسابقة أجمل لوحة فنية، وسوف يتم اختيار عدد 5 فائزين، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 350 جنية، والجائزة الثانية 300 جنية، والجائزة الثالثة 250 جنية، والجائزة الرابعة 200 جنية، والجائزة الخامسة 150 جنية، أما من سن 12 سنة الي 18 سنة، فتبلغ قيمة الجائزة الأولى 350 جنية، والجائزة الثانية 300 جنية، والجائزة الثالثة 250 جنية، والجائزة الرابعة 200 جنية، والجائزة الخامسة 150 جنية، حيث تسلم الأعمال إلي مسئولي الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الأقصر، وآخر موعد لتسليم الأعمال يوم 24 أبريل 2022 الموافق 23 رمضان 1443، وتسلم كالآتى:- (إسم صاحب العمل+ صورة من شهادة الميلاد أو صورة الرقم القومي + رقم تليفون صاحب العمل أو ولي الامر)، ومن شروط المسابقة أن الأعمال المقدمة لم تقدم في أي مسابقات اخري ولم ترشح لجوائز سابقة.