صور.. سهرات رمضانية بقصور ثقافة الأقصر لخدمة الكبار والأطفال في المدن والقرى

الأقصر - أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من السهرات الرمضانية والأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية.

وفى هذا الصدد نظم بقصر ثقافة الطود احتفالية نادي أدب الطود بشهر رمضان المعظم، وتضمن الحفل عرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية ومجموعة متميزة من الأغانى الدينية الجميلة، منها أغنية "عليك صلاة الله وسلامه، مرحب شهر الصوم، لأجل النبي، الحسين"، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية وألقى الشاعر عادل دنقل قصيدة "عشق بلادي"، جمال الأقصري قصيدة "سؤال صعيب، على العهد"، وليد الضوي وقصيدة "كأس من النسيان"، عبدالله مسعود ومجموعة من فن الواو، أحمد فضل وقصيدة " بحبك" بمناسبة افتتاح طريق الكباش بالأقصر وقصيدة "أكتوبر يا شهر النصر"، القاص محمد عبدالموجود ومجموعة قصصية بعنوان" رسالة"، بستاني النداف وقصيدة "أبحث عنها"، ناجي فؤاد وقصيدة "أسقط، حبيبتي"، ابتهالات دينية للطفل يوسف صلاح، إسراء حجاج وقصيدة "في مدخل"، عبد الغفور عبدالله ومجموعة من فن الواو.

ونظم قصر ثقافة حوض الرمال قافلة ثقافية بمناسبة شهر رمضان بقرية الكرنك النجع التحتاني وتضمنت تلاوة القرآن الكريم للشيخ عبدالغني سعد، وعقدت محاضرة بعنوان" الشباب والتنمية وصيام شهر رمضان" وتحدث علي صديق مسئول القصر، عن الشباب وشهر رمضان الذي هو من أفضل الشهور عند الله، وأن الشباب هم نواة المجتمع ونصرة المجتمع بالشباب، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية وألقيت العديد من القصائد الشعرية، قصيدة" أيام الخير" للشاعر ممدوح محمد، قصيدة "رمضان كريم" للشاعر ياسر حسن، قصيده بعنوان" مدين الله" لشاعر العامية عبدالموجود الدرديري، وإنشاد ديني وقصائد بمناسبة شهر رمضان للمنشد علاء وفرقته، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم للأطفال عن "مظاهر الإحتفال بشهر رمضان"، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ضمن برنامج ليالي رمضان المبارك ورشة عمل مجسمات عن "فانوس رمضان" تنفيذ إيمان محمود، بجانب ذلك أعدت ورشة حكي قصة بعنوان" عادات وتقاليد شهر رمضان المبارك" ألقتها مني نصر الدين، وفى الختام قدمت فقرة التنورة.

فيما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد علي وألقى قصائد"غبار الريح، وطني، لماذا، حنين، الجفاء، فيك خلودي، فؤادك"، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات عرض إنشاد ديني للمنشد على السعدي وألقى قصيدة بعنوان "على بابكم القيت رحلي"، وأعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "سوق التلات"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان" تصميم عن شم النسيم" تنفيذ شيماء سعيد، وكذلك نفذ القصر ورشة"لغتنا الجميلة" تنفيذ الشيماء محمد مرجان أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.