تجديد حبس قاتل زوجته لخلافات مالية بينهما فى الإسماعيلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات

الإسماعيلية - السيد فلاح

قررت نيابة الإسماعيلية، تجديد حبس زوج أقدم علي قتل زوجته، بعد نشوب خلاف مادي بينهما، خلال عمل الزوجة في جمع القمامة بالطريق الدائري لمدينة الإسماعيلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان الزوج قد طعن الزوجة بسلاح أبيض، وفر هاربًا إلى بورسعيد، للاختفاء من أعين الشرطة، وتم نقل الزوجة إلى مجمع جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، ونجحت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم.

كان قد تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا، من مستشفي جامعة قناة السويس، يفيد بوفاة "فاطمة. ص"، 28 عامًا، متأثرة بطعنة نافذة بسلاح أبيض، وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم ثالث، إلى المستشفى.

وكشفت التحريات، أن وراء الحادث الزوج "عوض. خ"، 35 عامًا، حيث قام بطعنها بسلاح أبيض، خلال قيام الزوجة بجمع القمامة على الطريق الدائري بمدينة الإسماعيلية، وفر هاربًا إلي محل إقامته ببورسعيد، ونجحت قوة أمنية من إلقاء القبض على الزوج المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث، أن الزوجين يعملان في جمع البلاستيك والصفيح من صناديق القمامة، وطرق الزوج زوجته لعدة شهور ثم عاد وطلب منها فلوس لكنها رفضت، فقام بقتلها وفر هاربًا، قبل أن تنجح مأمورية في القبض عليه.