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بوتين: يجب تعزيز السيادة الصناعية وليس فقط ضمان استقرار الاقتصاد الروسى

الأربعاء، 27 أبريل 2022 05:30 م
بوتين: يجب تعزيز السيادة الصناعية وليس فقط ضمان استقرار الاقتصاد الروسى بوتين
كتب أحمد عرفة

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي في وجه العقوبات الغربية، موضحا أن الاقتصاد الوطني ثبت ولم ينهار تحت تأثير العقوبات التي اعتبرها الغرب ساحقة.

 

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمة له أم الخصوم كانوا يشنون حربا اقتصادية ضد روسيا منذ فترة طويلة، مستخدمين كل أنواع الذرائع، وأحيانا دون أي ذرائع، فرضوا المزيد والمزيد من العقوبات الجديدة.

 

وأوضح فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي صمد ولم ينهار تحت تأثير العقوبات التي اعتبرها الغرب مدمرة.

 

ولفت الرئيس الروسى، إلى أنه من الضروري تعزيز السيادة الصناعية والريادة العالمية في عدد من المجالات، وليس فقط ضمان استقرار الاقتصاد الروسي.

 


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