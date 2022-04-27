اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 06:49 ص
أكرم القصاص
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الصحة العراقية: أكثر من 18 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال يوم واحد

الأربعاء، 27 أبريل 2022 06:00 ص
الصحة العراقية: أكثر من 18 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال يوم واحد متحدث الصحة العراقية
ا ش ا

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ذكرت وزارة الصحة العراقية أن أكثر من 18 ألف شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا خلال يوم واحد، وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية- أن "إجمالي الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا منذ بدء عملية التلقيح بلغ نحو 10 ملايين و499 ألفا".
 
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنها سجلت 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة و278 حالة شفاء في عموم العراق.
 
يذكر أن الوزارة حذرت من موجة وبائية خامسة من جائحة كورونا في العراق أشد خطورة، مؤكدة أن العراق لا يزال ضمن دائرة الخطر بالنسبة للفيروس بسبب غياب الوقاية.

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الصحة العراقية

لقاح كورونا

كورونا فى العراق

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