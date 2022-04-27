السجن المشدد 7 سنوات لمتهم اشترك مع آخرين فى قتل عامل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، ومحمد سراج الدين، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، بمعاقبة المتهم الخامس فى القضية رقم 15645 لسنة 2017 جنايات مركز أبو كبير، بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم بقتل عامل والشروع فى قتل زوجته، بسبب خلافات سابقة.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من عام 2017 ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول كل من "إبراهيم. ع . م" عامل وتوفى متأثرا بإصابته بطلق خرطوش ، وزوجته "رضا . م . س" 40 عاما ربة منزل، مصابة بطلق خرطوش بالرأس والوجه وتم إسعافها.

كشفت التحقيقات أكدتها التحريات ، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " م . أ . ع " ، و ع . أ . ع " ، و " م . ع . ال"، و " ع . ع " ، و " م . ال . ال " ، و " م . ص . ع "، وبسماع أقوال زوجة المجنى عليه أقرت أنها حال تواجدها رفقة زوجها المتوفى إلى رحمة مولاه أمام مسكنها، إثر خلافات سابقة بين زوجها المتوفى والمتهمين، فوجئت بقيام المتهم الأول بمبادرتها بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش ، والذى أصابها بموضع القتل بالرأس والوجه، قاصدا إزهاق روحها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وحال فرار زوجها تتبعه المتهم الثانى مطلقا عيار نارى من فرد خرطوش ما أدى لإصابته التى أودت بحياته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.