حبس المتهم بقتل طفلة بالشرقية لكشفها علاقته مع والدتها

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة أبوكبير العامة بالشرقية، حبس المتهم بقتل طفلة 6 سنوات بعصا خشبية، انتقاما منها لإفصاحها عن وجود علاقة بينه وبين والدتها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان مستشفى أبو كبير المركزى بمحافظة الشرقية، استقبل جثة طفلة عمرها 6 سنوات، متوفية إثر كسر بقاع الجمجمة وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبوكبير، ورود إشارة مستشفى أبو كبير المركزى بوصول "مى أ" 6 سنوات مقيمة دائرة مركز أبو كبير جثة هامدة، إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة، وسحجات بالجسم، وجود شبهة جنائية فى الوفاة، ويجرى ضباط البحث الجنائى التحريات لكشف ملابسات الحادث، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة بالواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2465 إدارى مركز شرطة أبو كبير.

وتبين من التحريات الأولية قيام " ب أ " 25 عاما مقيم دائرة المركز بارتكاب الواقعة، والتعدى على الطفلة بعصى خشبية انتقاما منها لإخبار بعض الجيران بوجود علاقة بينه وبين والدتها، وتبين أن والد الطفلة محبوسة على ذمة قضية مخدرات.