الرئيس السيسى يكرم نماذج مشرفة من الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تكريم النماذج المشرفة من الفائزين بالمسابقة الـ 28 لحفظ القران الكريم.

والفائزين هم في الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن – بالترتيل عبد الله على محمد محمد من مصر، ويحصل على 180 ألف جنيه وشهادة تقدير، وسارة أيمن أحمد موسي من مصر المركز الثاني، وتحصل على 120 ألف جنيه وشهادة تقدير، وإيمان جمال فاروق حسن من مصر، وحصلت على المركز الثالث 100 ألف جنيه وشهادة تقدير.

والفرع الثاني في حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة فحصل أبو بكر تشمالا الكونغو الديمقراطية على المركز الأول 150 ألف جنيه وشهادة تقدير، ومحمود على شانفي جزر القمر الثاني 100 ألف جنيه وشهادة تقدير وعبد الرحمن صالح نيجيريا الثالث ويحصل على 50 ألف جنيه وشهادة تقدير.

أما الفرع الثالث في حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، فحصل نادي سعد جابر محمد من مصر على المركز الأول 50 ألف جنيه وشهادة تقدير، ومحمد أحمد حسن عبد الحليم من مصر حصل على المركز الثاني 30 ألف جنيه وشهادة تقدير، وعبد الرحمن مهدي جمال أحمد من مص ويحصل على جائزة 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير.

والفرع الرابع في حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة، حصلت شيرين محمد عبد الله أمين من مصر على المركز الأول 50 ألف جنيه وشهادة تقدير، وأحمد تامر ممدوح محمد صبري حصل على المركز الثاني 30.000 جنيه وشهادة تقدير، وروميساء أحمد ابراهيم عبد العاطي، من مصر، وحصلت على جائزة تشجيعية 10,000 جنيه وشهادة تقدير.

أما فرع الأئمة في حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره، حصل أيمن منصور عبد العزيز من مصر، على المركز الأول وجائزة 50 ألف جنيه وشهادة تقدير، وعوض الله الطيب أحمد من السودان في المركز الثاني، وجائزة 40 ألف جنيه، والفرع السادس جاء تكريم الأسرة القرانية، حيث تم تكريم 3 من أسرة واحدة بقيمة 100 ألف جنيه للأسرة.