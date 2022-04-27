الداخلية تضبط شخصا بحوزته حقيبة بها تمثال يشتبه فى أثريته بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية) حال توقفه أمام محطة وقود وبحوزته حقيبة بداخلها (تمثال فرعونى) يشتبه فى أثريته.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بسابقة تحصله على التمثال المضبوط من إحدى السيدات بمنطقة الجيزة حيث قامت بتسليمه التمثال المضبوط وإدعت أثريته بقصد التصرف فيه بالبيع مقابل تحصله على نسبة من ثمن البيع وتحصلت منه على مبلغ مالى (100 ألف جنيه).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد سالفة الذكر، وتبين أنها (مقيمة بمحافظة الجيزة ، لها معلومات جنائية)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمة الهاربة وحبس المتهم.