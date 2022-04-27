وقال بانكين - في تصريحات له -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن " روسيا باتت اليوم تحت ضغط غير مسبوق من العقوبات وهذا أمر غير عادل، لأنه مبني على الأكاذيب والنفاق " .

وأضاف " ندعو إلى توحيد الجهود لبناء نظام اقتصادي أكثر عدلا في العالم"، مشيرا إلى أن سبب المشاكل الحالية في التنمية الاقتصادية في العالم هو نظام اقتصادي غير عادل، تعززه عدم رغبة الدول الغربية في إعادة النظر في النظام المالي الراهن الذي يضيق حقوق ومصالح الدول .

وأوضح أن هذا النظام يمنع الدول النامية من إمكانية الانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية، وأن النماذج الحالية للعلاقات الاقتصادية تجعل رفاهية مناطق كاملة من العالم معتمدة على النمو الاقتصادي في الدول المتطورة اقتصاديا.

