التحفظ على مواد غذائية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي كميات من المواد الغذائية داخل محل عطارة، مجهول المصدر وبه تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، قبل ترويجها بالاسواق مما يسبب خطرا على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لبيع العطارة، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك مما تسبب خطرا على صحة المواطنين.

تم مداهمة المحل وألقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 2 برميل جبنة قديمة زنة البرميل 75 كجم باجمالى 150 كجم، و 6 علب صلصة، و 4 علب كاستر، 10 زجاجات مياه غازية، و 109 علبة كريم دهان، و 37 زجاجة خل، و 19 زجاجة ماء مورد، و 2 علبة حلاوة طحينية، و 1 جوال بقسماط، و 6 علب طحينة، و 2 جركن كريز مسكر، و 1 علبة سمنة، و 3 كيس أرز، و 4 علب كيك، غير صالحة للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر وبه تغير فى الخواص الطبيعية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.