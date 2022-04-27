التحفظ على أعلاف حيوانية ودواجن مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية ، التحفظ علي كمية من أعلاف حيوانية ودواجن، داخل مخزن بدون ترخيص مجهولة المصدر وبدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة حجب سلع لرفع سعرها للتربح منها.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة أعلاف حيوانية ودواجن، بمحافظة الإسكندرية، لحيازة كمية من الأعلاف مجهولة المصدر قبل حجبها بالاسواق بقصد رفع سعرها.

تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر 10 شيكارة علف حيوان قشر فول صويا زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 500 كجم، و5 شيكارة علف دواجن زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالي 125 كجم بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.