البورصة: حديد عز تعلن تخفيض سعر حديد التسليح إلى 19170 جنيه للطن

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة حديد عز ، اليوم الأربعاء، تخفيض سعر حديد التسليح من 20 ألف جنيه إلى 19170 جنيه تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة، وأرجعت ذلك إلى انخفاض حاد خلال يومي العمل الماضيين لأسعار الخردة بـ64.23 دولار للطن، كما استمر الانخفاض في خام الحديد بقيمة 33 دولار للطن، كذلك انخفض سعر حديد التسليح شبه المصنع (المربعات-البيليت) تصدير روسيا الاتحادية بحوالي 60 دولار في الـ8 أيام عمل الأخيرة، ويستمر انخفاض المربعات الواردة من روسيا بسبب العقوبات الدولية المفروضة وصعوبة تصريف الإنتاج.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إنها تراقب عن كثب كافة المعطيات العالمية والإقليمية والمحلية التي من شأنها التأثير على سعر حديد التسليح، ويتضمن ذلك عناصر التكلفة، أسعار البيع عالميًا، حجم المخزون، معدلات الاستهلاك القائمة والمتوقعة وغير ذلك، مضيفة أنها تعمل على المحافظة على التوازن بين استقرار الأسعار وديناميكية التسعير.

ونوهت الشركة، إلى أن انخفاض مستوى مخزون حديد التسليح، وكذلك باقي الخامات الرئيسية في سلسلة الإمداد، وهو الأمر الذي يمكن الشركة من التعامل الفوري مع هذه المستجدات.