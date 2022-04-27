غرفة مواد البناء: تراجع أسعار طن حديد التسليح 830 جنيها فى الأسواق

كتب إسلام سعيد

أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن بعض شركات الحديد بدأت خفض الأسعار، حيث خفضت شركة حديد عز أسعار طن الحديد بحوالي 830 جنيها لأسعار شهر مايو 2022، ليكون سعر طن حديد عز 19170 تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أحمد الزيني في تصريحات خاصة، أن شركات الحديد قد تبدأ رحلة خفض الأسعار أسوة بشركة حديد عز ويتم إعلان الأسعار تباعاً خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية عدم نشر أسعار غير حقيقية في بعض وسائل الإعلام وأن يتم تحرى الدقة.

وكانت أسعار الحديد في مصر سجلت ارتفاعات كبيرة على مدار الشهرين الماضيين مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعتبر أوكرانيا منشأ لإنتاج خام الحديد في العالم مما أثر على سلاسل التوريد وحدوث ارتفاعات في الأسعار عالميا.