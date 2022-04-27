اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 أبريل 2022 12:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون: يمكن لبوتين إنهاء الحرب بسحب القوات الروسية من أوكرانيا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:01 م
البنتاجون: يمكن لبوتين إنهاء الحرب بسحب القوات الروسية من أوكرانيا البنتاجون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إنه يمكن للرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنهاء الحرب بسحب القوات الروسية من أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة بتمديد الحظر المفروض على تصدير أنواع معينة من الأسمدة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مع إمكانية تمديد الحظر في المستقبل أيضا.

ونشرت تعليمات الرئيس الروسي، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، في وثيقة اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للكرملين، وسيتوجب على الحكومة الروسية تقديم تقرير حول الإجراءات، التي تم اتخاذها بحلول 31 مايو المقبل، ومن ثم كل 3 أشهر.

وأصدر بوتين تعليمات بتخصيص 153 مليار روبل على الأقل للقطاع الزراعي على شكل قروض بشروط تفضيلية، وكذلك أصدر الرئيس الروسي تعليمات للحكومة الروسية لإلغاء رسوم الاستيراد على أنواع معينة من الآلات الزراعية.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العالم هذا المساء.. سفينة تابعة لقوات البحرية الصينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية.. السعودية تقرر تعليق زيارة الروضة الشريفة من 27 رمضان وحتى 2 شوال.. احتجاز 72 بحارا مدنيا من روسيا في أوكرانيا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:00 م

جوتيريش يصل أوكرانيا بعد زيارة إلى روسيا ويؤكد: سنواصل تأمين إجلاء المدنيين من مناطق الصراع بأوكرانيا.. كييف: روسيا تعيد نشر وحدات إضافية بالمنطقة الحدودية مع بيلاروسيا.. وموسكو: تدمير منظومة S-300 الأوكرانية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:24 م

الدفاع البريطانية: أوكرانيا تسيطر على معظم مجالها الجوي

الأربعاء، 27 أبريل 2022 08:27 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة